Cina - Europ - Usa | le nazioni unite della Neuro-Agopuntu -a, ponte fra medicina millenaria e neuroscienze

(Di venerdì 3 maggio 2024) Siena, 3 maggio 2024 – Le “logia” a Siena dal 9 al 12 maggio.a, USA: un autentico “” tra mediscienze per confrontarsi sulle nuove frontierera e fare il punto sul trattamento di malattielogiche gravi, come: Alzheimer, autismo, Parkinson, demenza,-disabilità infantile, paralisi cerebrali, riabilitazione post ictus e altre patologielogiche. Nell’ambito delle quattro giornate italiane organizzate da AMI (ra Medica Integrata) presso l’Accademia dei Fisiocritici, il 10 maggio s’inserisce anche la ...

La Calabria va orgogliosa delle sue antiche tradizioni, sia culturali che culinarie. È curioso quindi che un piccolo paesino di provincia ospiti un ristorante che non solo è gestito da una coppia di giovani americani, ma che sta avendo successo con la sua proposta di piatti tradizionali degli ... Continua a leggere>>

Shannon Sciarretta e Filipe de Silva hanno lasciato la vita negli Stati Uniti per dedicarsi alla ristorazione in Italia . "Volevamo scuotere i palati della gente del posto. Ci hanno tutti supportato", hanno raccontato.Continua a leggere Continua a leggere>>

La Cina critica il nuovo pacchetto di aiuti militari statunitensi a Taiwan . Secondo Pechino, i nuovi aiuti non porteranno più sicurezza a Taiwan ma maggiore instabilità nella regione. La Cina critica i nuovi aiuti militari USA a Taiwan La Cina ha critica to il nuovo pacchetto di aiuti militari ... Continua a leggere>>

Pianificazione o strategia: la cina sta accumulando risorse in caso di guerra futura - Secondo trader e analisti la cina starebbe attuando da mesi un piano ben preciso per prepararsi ad un possibile aumento delle tensioni internazionali o, peggio ancora, per prevenire le conseguenze di ... Continua a leggere>>

Corea del Nord-cina: stampa, in corso trattative su fornitura cibo e materie prime - La cina prevede di trasferire la maggior parte delle risorse alla ... avrebbero discusso l’accordo alla luce delle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite a Pyongyang, secondo ... Continua a leggere>>

Armi nucleari controllate dall'intelligenza artificiale Gli Stati Uniti chiedono a Russia e cina di prendere una posizione - Un alto funzionario statunitense ha esortato cina e Russia ad allinearsi alle dichiarazioni degli ... riferendosi ai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite. Le ... Continua a leggere>>