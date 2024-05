Chiarabini e Zannoni ripartono da Baiso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il/Secchia, che anche l’anno prossimo giocherà in Promozione, sta già costruendo le basi per la prossima annata. Sono ufficiali gli ingressi di due figure all’interno della dirigenza: Stefanoè il nuovo direttore tecnico, mentre Fabiosarà il direttore sportivo. La società con questi due profili mira a dare continuità con quanto costruito negli ultimi anni.lo si ricorda nelle esperienze con Atletic Progetto Montagna e anche Castellarano, mentrenegli ultimi anni, tra le altre, ha dato il suo contributo in società come Arcetana e Bagnolese. La certezza è che con loro lavorerà un nuovo allenatore: il, infatti, ha anche annunciato che in comune accordo con mister Paolo Lodi Rizzini le strade si separeranno. Dopo quattro anni, quindi, ...