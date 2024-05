Chiara Ferragni - il piano per rilanciare Fenice dopo il caso Balocco | ecco chi porterà capitali freschi nella società

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 3 maggio 2024) Comincia a prendere forma il disegno di rafforzamento finanziario diSrl, ladiche necessita di risorse fresche per sopperire al calo dei ricaviile gli addii a catena di diversi sponsor (ultimo in ordine di tempo, Pantene). I consulenti tecnico-legali assoldati dal teamsono al lavoro in questi giorni per accertare in dettaglio lo stato di salute finanziaria della ditta e le prospettive di business, e dovrebbero consegnare l’esito delle loro valutazioni a giorni, al rientro dell’influencer da un viaggio all’estero. Nel frattempo però procede a pieno ritmo la ricerca di nuovi investitori. A guidarla è in particolare Alchimia, primo azionista dicon una quota del 39,9%. ...