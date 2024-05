Chi è debbie Wingham, l’artista che ha realizzato la borsa più costosa del mondo - L'accessorio è stato creato con oggetti "riciclati": una sciarpa di Hermès, un paio di orecchini Cartier e una serie di diamanti ... Continua a leggere>>

Finali ore 20: la Fermana dice addio alla serie C! Ancona ed Entella salve - Sono terminate le gare dell'ultima giornata di serie C con fischio d'inizio alle ore 20. In campo, per la contemporaneità, solo il Girone B: la Fermana perde (male) in casa contro ... Continua a leggere>>

Grey’s Anatomy 20, la recensione: la rivolta degli specializzandi - La recensione della premiere di Grey's Anatomy 20, dal 25 aprile in streaming su Disney+, che prova a reboottare ancora una volta la serie con l'arrivo della nuova showrunner Meg Marinis e il futuro d ... Continua a leggere>>