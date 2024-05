Cher | Esco con uomini giovani perché quelli della mia età sono morti

Cher , in una recente intervista, ha spiega to perché nella sua vita sentimentale si accompagna spesso a uomini molto più giovani di lei. Poi, ha svelato perché si rifiutò di uscire con Elvis Presley.Continua a leggere Continua a leggere>>

Cher ha spiega to una volta per tutte perché ha fidanzati più giovani di lei; ospite del talk show di Jennifer Hudson, la cantante e attrice ha detto, tra il serio e il faceto che, ora, gli uomini della sua età sono “tutti morti”. E prima? “Quand’ero più giovane, i miei coetanei erano terrorizzati ... Continua a leggere>>

Nel corso di una recente intervista cher ha rivelato perché le piace uscire solo con uomini più giovani di lei - La spiegazione di cher cher è una cantante famosa in tutto il mondo nota ... in generale, sono molto timida con gli uomini. Il motivo per cui esco con uomini più giovani è che gli uomini della mia età ... Continua a leggere>>

cher non esce più con gli uomini della sua età. È il motivo è decisamente… macabro! - cher chiarisce una volta per tutte perché frequenta solo uomini più giovani: "quelli della mia età sono tutti morti!" ... Continua a leggere>>

cher spiega: “Mi innamoro di uomini più giovani perché quelli della mia età sono tutti morti” - cher, in una recente intervista, ha spiegato perché nella sua vita sentimentale si accompagna spesso a uomini molto più giovani di lei ... Continua a leggere>>