Cesara Buonamici verso la conduzione di Pomeriggio 5

Cesara buonamici confermata al GF: potrebbe condurre anche Pomeriggio 5 - Berlusconi pazzo di Cesara buonamici: è stata confermata al GF e potrebbe condurre anche Pomeriggio 5. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Cesara buonamici è stata confermata come opinionista ... Continua a leggere>>

Cesara buonamici raddoppia nella prossima stagione con il GF e Pomeriggio 5 - La giornalista verso la riconferma al Grande Fratello L'ultima indiscrezione Questa stagione televisiva che sta per concludersi è stata senza ombra di ... Continua a leggere>>

Cesara buonamici non lascia ma raddoppia (Retroscena TvBlog) - Duplice impegno in arrivo nella prossima stagione televisiva su Canale 5 per Cesara buonamici Vediamo come stanno le cose ... Continua a leggere>>