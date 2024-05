CdS – Inter - spunta Bijol per avere un’alternativa al centro

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 3 maggio 2024) 2024-05-03 12:35:32 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: Appena 18 gol incassati in 34 giornate. Di fatto, soltanto uno ogni due partite. Fuori discussione che la difesa ermetica sia stato uno dei segreti dello scudetto nerazzurro. L’, insomma, in entrambe le fasi, ha dimostrato di essere un meccanismo perfetto, o quasi. Si tratta di un sentiero ormai tracciato, da cui si ripartirà anche l’anno prossimo. Con un puntorogativo, però. Ovvero: puntare sul tandem Acerbi-De Vrij come centrali del reparto arretrato potrebbe rivelarsi un rischio? Intendiamoci, non è una questione di rendimento. Da quel punto di vista non ci sono state pecche. Anzi, volendo una soltanto: il gol di Depay nel ritorno con l’Atletico Madrid, con De Vrij che ha lasciato al connazionale lo spazio per girarsi e “bruciare” Sommer. Il ...