Cassa covid - chiesto il rinvio a giudizio per Santanché

(Di venerdì 3 maggio 2024) AGI - La procura di Milano hailper Daniela Santanchè, il compagno Dimitri Kunz d'Asburgo Lorena e un collaboratore esterno nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta truffa all'Inps nell'erogazione indebita dellaa zero ore per 13 dipendenti di Visibilia Editore e Concessionaria. La richiesta diriguarda anche le due società indagate per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Stando alla contestazione della Procura di Milano nell'avviso di chiusura delle indagini preliminari notificato lo scorso 22 marzo la ministra del Turismo, il compagno, entrambi amministratori delle società, e del loro collaborate esterno Paolo Giuseppe Concordia "si procuravano un ingiusto profitto, con corrispondente ...

oggi la sentenza di Cassazione sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Secondo i pm, un nuovo processo d' appello per Marco e Gabriele Bianchi per via della concessione a questi ultimi delle attenuanti generiche.Continua a leggere Continua a leggere>>

Visibilia, la Procura di Milano chiede processo per Santanchè per truffa - La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè e ... Visibilia sulla presunta truffa aggravata ai danni dell’Inps sulla gestione della cassa integrazione nel periodo covid. Continua a leggere>>

Richiesta di processo per Daniela Santanchè: Accuse di truffa alla CIG durante il Covid - La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè e per altre due persone, tra cui il compagno della ministra Dimitri Kunz, e per due società nel filone del caso Visibilia ... Continua a leggere>>

Presunta truffa ai danni dell'Inps, la Procura di Milano chiede il processo per Daniela Santanchè - La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè e ... Visibilia sulla presunta truffa aggravata ai danni dell'Inps sulla gestione della cassa integrazione nel periodo covid. Continua a leggere>>