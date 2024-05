Caso Visibilia - la Procura di Milano chiede il processo per Santanchè

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ladiha chiesto il rinvio a giudizio per Danielae per altre due persone, tra cui il compagno della ministra Dimitri Kunz, e per due società nel filone delsulla presunta truffa aggravata ai danni dell'Inps sulla gestione della cassa integrazione nel periodo della pandemia Covid. Secondo l'accusa, non solo in quel periodo, dal "31 maggio 2020 al 28 febbraio 2022", ad amministrareEditore e Concessionaria, ossia a prendere le decisioni, eranoe Kunz, ma entrambi, assieme a Concordia, sarebbero stati consapevoli di aver richiesto e ottenuto "indebitamente", per un totale di 13 dipendenti, la cassa integrazione in deroga "a sostegno delle imprese colpite dagli effetti" della pandemia Covid.