Caso Santanchè - le opposizioni chiedono le dimissioni | Meloni non può restare in silenzi - sarebbe uno schiaffo agli italiani

(Di venerdì 3 maggio 2024) Leall’attacco di Daniela. La ministra del Turismo rischia il processo per la presunta truffa ai danni dell’Inps sulVisibilia, con la cassa integrazione percepita indebitamente dai dipendenti che continuavano a lavorare durante il periodo Covid. Ora, dopo la richiesta di rinvio a giudizio della procura di Milano, dal Pd al Movimento 5 Stelle, passando per Alleanza Verdi-Sinistra, leledi. Leall’attacco diPer la segretaria del Pd, Elly Schlein, “Fratelli d’Italia è quel partito che esprime una ministra con una richiesta di rinvio a giudizio per truffa all’Inps sui fondi Covid, e contemporaneamente candida un no-vax appena sotto Giorgia ...

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè e per altre due persone, tra cui il compagno della ministra Dimitri Kunz, e per due società nel filone del Caso Visibilia sulla presunta truffa aggravata ai danni dell'Inps sulla gestione della cassa integrazione nel ... Continua a leggere>>

Caso Visibilia , la procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per Santanché La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanché , ministra del Turismo del governo Meloni: l’accusa è di truffa aggravata ai danni dell’Inps . A Santanché era stato notificato il 25 marzo scorso ... Continua a leggere>>

La procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio della ministra del Turismo Daniela Garnero Santanchè e di altre due persone, nonché di due società, tra cui Visibilia , per presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga Covid 19, per un totale di 13 dipendenti. ... Continua a leggere>>

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè e per altre due persone, tra cui il compagno della ministra Dimitri Kunz , e per due società nel filone del caso Visibilia sulla presunta truffa aggravata ai danni dell'Inps sulla gestione ... Continua a leggere>>

'La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per la ministra Santanchè sulla truffa ai ... La scelta più giusta, in ogni caso, per decenza istituzionale, sarebbe quella delle dimissioni ... Continua a leggere>>