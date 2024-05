Caserta - in arrivo l’app turistica della città

Caserta . È stato pubblicato sul sito del Comune (nella Sezione “Amministrazione Trasparente”) un bando per la fornitura di due scuola bus elettrici , che si inseriscono nel progetto per le nuove linee di trasporto scolastico sostenibile della città di Caserta , affiancandosi a tutte le iniziative che ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono in arrivo i ristori per le aziende bufaline danneggiate dalla diffusione della brucellosi e della tubercolosi in Provincia di Caserta”. Lo annunciano il direttore di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda e il direttore di Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli ... Continua a leggere>>

In arrivo 150 monopattini nella città di Caserta che verranno allocati in 35 postazioni in tutti i quartieri. Venerdì 1 marzo arriveranno 150 monopattini nella città di Caserta, che verranno allocati in 35 postazioni in tutti i quartieri, all’interno degli spazi già adoperati negli anni ... Continua a leggere>>