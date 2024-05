Carragher - troppo birre nel ‘Muro giallo’ | l’ex Liverpool intervista Sancho da ubriaco Del Piero e Henry non trattengono le risate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Sono appena stato nelgiallo‘. È stata una delle migliori esperienze della mia vita. Ho trovato una nuova famiglia, nuovi amici. Mi hanno offerto pinte di birra tutta la sera”. Le serate di Champions League regalano spettacolo e divertimento, dentro e fuori dal campo. Questo il caso di Jamie, ex bandiera del, oggi inviato per l’emittente televisiva americana CBS Sports. Al termine della gara tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain – valida per l’andata delle semifinali di UCL –calciatore inglese hato Jadonin condizioni poco sobrie che hanno scatenato ledei vari ospiti presente in studio, tra i quali Alessandro Dele Thierry. La folle (e divertente) serata di ...