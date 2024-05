Caronno - anziana scippata nel parcheggio del market

(Di venerdì 3 maggio 2024) Una donna di 88 anni è stata vittima di furto mentre si trovava in auto neldel supermercato Tigros diPertusella. “Mia nonna era seduta al posto di guida, quando un distinto signore le si è avvicinato e l’ha fatta scendere – racconta il nipote – Nel frattempo una complice ha aperto la ...

