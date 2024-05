Caro affitti - l’insegnante costretto a fare 5 ore al giorno di auto per raggiungere la scuola di Cortina

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ivano Apisa, 49 anni, è un insegnante. All’inizio di quest’anno scolastico, ha ottenuto una cattedra in unamedia di. Originario di Marcon, nel Veneziano, ha cercato subito una casa da prendere in affitto nel comune alpino. I prezzi delle abitazioni ampezzane, tuttavia, si sono dimostrati proibitivi. «Non potevo permettermi di spendere 1.200-1.500 euro al mese a fronte di una busta paga di circa 1.650», ha dichiarato al Corriere del Veneto. Per un mese, è statoa un pendolarismo esasperato: cinque ore dial– da Marcon a– per poter andare a insegnare ai suoi ragazzi. Dopo un mese di viaggi, Apisa è riuscito a trovare una camera a Calalzo, che dista 45 minuti da. «Certo, ora chiudo il mese a zero, ma a novembre ci ...

