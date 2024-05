Carne a colazione - pranzo e cena | ecco la dieta carnivora in voga sui socia - senza frutta e verdura

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sono perlopiù uomini, palestrati e ossessionati dal corpo, influencer dell’ultima ora che hanno trovato la soluzione per il girovita perfetto: mangiare. Solo. È lal’ultimo trend deil, un’alimentazione monotematica che può variare un po’ a seconda di chi la mette in pratica ma che si fonda sul sistema B.B.B.E: beef, bacon, butter, eggs (manzo, bacon, burro, uova). Laverdure,o cereali I fan di questa tendenza dicono che abbia benefici sulla salute mentale, ma soprattutto sulla linea: perdono peso, mostrano foto del prima e dopo, fisici scolpiti, talvolta scavati. Immagini che di certo non fanno bene a chi soffre di disturbi del comportamento alimentare, e che in generale ...