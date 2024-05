Carlos Alcaraz salta gli Internazionali d’Italia | Ho un edema muscolare al braccio - ho bisogno di riposo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Gliperdono un grande protagonista., numero tre del ranking Atp, ha annunciato il forfait dal torneo di Roma per il persistere del problema alche gli ha fattore sia i tornei di Montecarlo che quelli di Barcellona: “Ho sentito dolore dopo aver giocato a Madrid, un fastidio al. Oggi ho fatto degli esami e ho un. Purtroppo non potrò giocare a Roma. Hodiper riprendermi e poter giocare al 100% senza dolore”, si legge sui profili social dello spagnolo.ha disputato il Masters 1000 di Madrid dove è stato sconfitto ai quarti di finale, in tre set, dal russo Andrej Rublev. Lo spagnolo dunque ...

Dopo una battaglia di tre ore Carlos Alcaraz ha staccato il biglietto per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid , continuando la difesa del titolo già vinto nelle ultime due edizioni del torneo. Ora per il numero tre del mondo ci sarà la sfida con il russo Andrey Rublev. Alcaraz ha ... Continua a leggere>>

alcaraz, calvario senza fine: lo spagnolo dà forfait anche a Roma - MASTERS ROMA - Dopo aver saltato Montecarlo e Barcellona, il n° 3 del mondo si cancella anche dall'entry list degli Internazionali d'Italia: "Ho un edema muscol ... Continua a leggere>>

Non solo Sinner, da Djokovic ad alcaraz: quanti problemi per i Fab4 - alcaraz e gli altri infortunati A causa di un infortunio al braccio destro, carlos alcaraz ha dovuto rinunciare agli appuntamenti di Montecarlo e Barcel-lona, mentre a Madrid è ap parso lontano dalla ... Continua a leggere>>

Gazzetta - alcaraz disposto a restare alla Juve solo se non ci sarà Allegri - Attualmente in prestito alla Juventus dal Southampton, carlos alcaraz, centrocampista argentino classe 2002, starebbe valutando il da farsi per il futuro: come riportato da "La Gazzetta dello Sport", ... Continua a leggere>>