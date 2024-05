Capo Plaza a FqMagazine | Nonostante il successo il mio cellulare spesso non squilla Non è tutto oro quello che luccica Baby Gang? Non ne parlo

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Voglio essere più forte del mio lavoro”. Con questa brevissima frase efficace – detta dallo stesso– si potrebbe sintetizzare l’anima che muove il nuovo album “Ferite”, che arriva a tre anni di distanza da “”. Un disco di 17 brani ricco sia nei contenuti che nella produzione, specie quando si allarga a mondi apparentemente lontani da quelli di Luca D’Orso, questo il suo vero nome. In particolare “No Drama” con Mahmood (“uno dei pezzi di cui sono più fiero”) e “Memories” con Annalisa (“ è una delle voci che apprezzo di più di Italia”) aprono nuove prospettive al percorso artistico di. Ci sono anche altri brani degni di attenzione come “Ancora qua” con Tedua e “Oh Amore” che rimane impressa al primo ascolto. Per la produzione, oltre ad Ava, sono presenti anche Michelangelo, ...

Milan , il rapper Capo Plaza , noto tifoso rossonero, ha fatto il nome di Conte per la panchina e ha indicato Hernandez come sacrificabile Il Milan è uno dei club più prestigiosi e tifati del mondo. Per questo tra i suoi milioni di tifosi è normale che ci siano tante persone di successo, dai grandi ... Continua a leggere>>

Fedez, la vita da playboy e una bionda "misteriosa" (che sale a casa sua). E Chiara è sempre più lontana - Il rapper, di recente, è stato notato con una misteriosa bionda al party di capo plaza, amico e collega. L’identità di lei è ignota. Ma già sui social esplodono i gossip e le supposizioni. Vediamo qui ... Continua a leggere>>

capo plaza presenta a RTL 102.5 il nuovo album: “Tra vittorie e sconfitte, le ferite rimangono per sempre” - capo plaza è stato ospite di RTL 102.5 in The Flight in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare in diretta radiofonica il suo ultimo progetto musicale: “Ferite”, in cui c’è la scoperta di ... Continua a leggere>>

Fedez e la misteriosa bionda al party di capo plaza: «Sono tornati a casa insieme». Chi è lei - Fedez e la sua passione per le bionde. Il rapper da Rozzano è tornato single già da qualche mese e si sta godendo la leggerezza ritrovata dopo un periodo molto difficile. Il ... Continua a leggere>>