Caos trasporti - Nappi Lega | unica che viaggia spedita è incompetenza della Regione 

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 3 maggio 2024)): ” l’cheè l’regione. Sempre più un dramma per itori” “E mentre De Luca e la sua corte specializzata in(verso il baratro) prosegue in maniera seriale con inaugurazioni e seminari sul tpl, la situazione per itori in Campania diventa sempre più un dramma. Anche oggi un venerdì nero a Napoli e in provincia. L’cosa che procedeè la loro”. Lo afferma Severino, capogrupponel Consiglio regionaleCampania. Se ti va lascia un ...