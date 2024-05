Cani in volo coi padroni - ma è un lusso per pochi | l' ultima costosissima moda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ormai si fa sempre più fatica a staccarsi dai propri amici a quattro zampe. Sono parte integrante delle famiglie e lasciarli nelle pensioni, soprattutto quando si fanno viaggi oltre oceano, è cosa assai faticosa. Seppur vero che oggi è possibile dotarli di passaporto e portarli con sé in aereo, “mamma o papà” devono lasciare fido all'equipaggio affinché lo sistemino in stiva. Almeno per quelli di grossa taglia, per quelli piccoli alcune compagnie permettono di portarli a bordo purché sistemati in un trasportino da tenere sotto il sedile, fino all'arrivo a destinazione. A voler dare una svolta a questa situazione, e probabilmente fiutando anche l'affare, ci ha pensato Adam Golder, imprenditore inglese, che ha creato la K9 Jets, la prima linea di aerei privati, con cabine dianche per il trasporto die gatti. Nell'ultimo anno ha fatto ...