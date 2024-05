Cameron | Kiev può usare armi Gb contro la Russia Ira del Cremlino | Escalation diretta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 maggio 2024 – Sale ulteriormente la tensione tra lae l’Occidente, in particolare con Francia e Gran Bretagna. Ilvede le dichiarazioni del ministro degli Esteri britannico Davidsul diritto didibritanniche per colpire lacome "un'" che "potrebbe potenzialmente rappresentare un pericolo per la sicurezza europea, l'intera architettura di sicurezza europea". Britain's Foreign Secretary Davidwalks past a display of destroyedn military vehicles in Saint Michael's Square in Kyiv, Ukraine, on May 2, 2024. UK foreign minister Davidvisited Kyiv and said Britain intends to gather Ukraine's ...