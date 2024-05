Calendario scolastico - in Trentino si torna in classe il 9 settembre

Le Regioni hanno iniziato a deliberare i calendari scolastici per il prossimo anno scolastico 2024-25 . Oltre alle date indicate dalle Regioni i collegi docenti possono deliberare ulteriori giorni di sospensione nel limite dei giorni di lezioni da garantire. L'articolo Calendario scolastico ... Continua a leggere>>

Su proposta dell’assessora della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Ilaria Portas, la Giunta della Regione Sardegna ha stabilito il Calendario scolastico per l'annualità 2024 -2025. L'articolo Calendario scolastico 2024-25 Regione Sardegna : tutti sui banchi il ... Continua a leggere>>

Caserta. Il prossimo anno scolastico in Campania inizierà giovedì 12 settembre 2024 e terminerà sabato 7 giugno 2025 per un totale previsto di 203 giorni di lezione, o di 202 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica. Nelle scuole ... Continua a leggere>>