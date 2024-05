Calendario Mondiali staffette 2024 atletica | programma - orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ilcompleto deididileggera, insabato 4 e domenica 5 maggio al Thomas A. Robinson National Stadium di Nassau, nelle Bahamas. Grande attesa per l’appuntamento che vede al via i migliori atleti del mondo provenienti da oltre 40 Paesi, pronti a sfidarsi per conquistare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi. Fra questi anche l’Italia, che vuole assicurarsi il biglietto per la capitale francese in tutte e cinque le. La rassegna iridata caraibica mette in palio ben 14 carte olimpiche delle 16 disponibili: se non ci si qualifica alle Bahamas, bisogna sperare nei ripescaggi che verranno fatti in base al ranking mondiale aggiornato al 30 giugno. Ma chi si qualifica alle Olimpiadi di Parigi? Scopriamo, ...