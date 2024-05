Calciomercato Napoli - occhi sul talento del Barcellona | i dettagli

(Di venerdì 3 maggio 2024) I dirigenti delsono già al lavoro in vista del mercato estivo.puntati su undel, che sarebbe finito nel mirino del. Ilestivo si prospetta alquanto rovente per il, che sarà impegnato su diversi fronti. Il nuovo Direttore Sportivo, Giovanni Manna, dovrà effettuare numerose uscite, e rimpiazzare poi i giocatori ceduti con giocatori funzionali per il prossimo allenatore. Sono svariati gli obiettivi nel mirino della dirigenza azzurra in vista della sessione estiva di. In queste ore, sarebbe finito nel mirino delun giovanedel, fari puntati sul ...

La sessione estiva di Calciomercato si avvicina sempre di più, Enrico Fedele consiglia al Napoli un difensore da prendere assolutamente . La stagione è quasi giunta al termine, il Napoli deve riflettere subito sulle prossime mosse da effettuare in vista del prossimo campionato. In primo luogo, la ... Continua a leggere>>

Per 'Il Corriere dello Sport' il Napoli avrebbe avanzato un' offerta importante al Torino per Buongiorno , obiettivo di Calciomercato del Milan Continua a leggere>>

Victor Osimhen lascerà il Napoli al termine della stagione. Il Napoli avrebbe già individuato il sostituto per l’attacco. La storia d’amore tra Victor Osimhen e il Napoli sembrerebbe arrivata ai titoli di coda. Dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione, il nigeriano non è riuscito a ... Continua a leggere>>

Dalla Spagna - Il napoli ci prova per il 2005 Vitor Roque: il Barça può cederlo in prestito - Per sei mesi l'attaccante classe 2005 è rimasto in prestito all'Athletico Paranaense, prima di fare a gennaio il grande salto nel calcio europeo ... ma il quotidiano catalano scrive che anche napoli, ... Continua a leggere>>

IL PENSIERO - Capuano: "Conte Sta ragionando sul suo futuro" - Non trovo analogie ulteriori a queste. A breve le norme renderanno impossibile le multiproprietà e questo è un bene per il nostro calcio. Conte in stand by dal napoli Io ribalterei il ragionamento, è ... Continua a leggere>>

napoli, Manfredi: “Valuteremo l’opzione del centro sportivo a Bagnoli” - Nella giornata odierna è intervenuto ai microfoni di TV Play il primo cittadino di napoli, Gaetano Manfredi: le sue parole ... Continua a leggere>>