(Di venerdì 3 maggio 2024) Pisa 2 maggio 2024 – Nel girone A dellaCategoria il Terricciola campione è già in vacanza in vista della prossima stagione, mentre non si conosce ancora il nome della vincitrice dei play-off che la accompagnerà inCategoria. Nella semifinale play-off il Romito ha superato 2 – 0 il Montefoscoli. I pontederesi arrivati terzi in campionato hanno eliminato in casa il Montefoscoli quarto dopo la stagione regolare. Ed ora sono attesi alla finalissima contro La Fornace per giocarsi la promozione inCategoria nella stagione 2024/25. Per i ragazzi di mister Leggerini è stata una gara dura, contro un Montefoscoli di mister Perini tenace, rimasto in partita sino al centoventesimo minuto, ai supplementari. Romito che rimane in dieci e Montefoscoli che ha almeno tre occasioni per portarsi in vantaggio ma non le sfrutta. Poi ...

Grande festa in casa Seravezza che con 4 turni d’anticipo si è guadagnato la promozione in Seconda categoria al termine di una stagione esaltante. La 26ª giornata di Terza fa registrare, oltre alla vittoria della capolista a tavolino col Podenzana, il pareggio tra Pontremoli e Montagna ... Continua a leggere>>

La vittoria contro il Maiolati Pianello per 0-2 nel derby vale la vittoria del campionato per la squadra di Catalano MAIOLATI SPONTINI, 27 aprile 2024 – Il Monte Roberto è in Seconda Categoria . La squadra di Catalano, infatti, battendo il Maiolati-Pianello per 0-2 nel derby della 25^ giornata si ... Continua a leggere>>

Dopo le apparizioni della WWE Hall of Fame e di Wrestlemania XL, Stephanie McMahon ha aperto la seconda notte del Draft 2024 presentando i primi pick di serata, rivelatisi Damage CTRL ed Imperium (GUNTHER & Kaiser) per Raw mentre Jade Cargill e Kevin Owens sono rimasti saldamente in quel ... Continua a leggere>>

Calcio. terza: La Corte promossa in seconda - Pisa 2 maggio 2024 – Nel girone A della terza Categoria il Terricciola campione è già in vacanza in vista della prossima stagione, mentre non si conosce ancora il nome della vincitrice dei play-off ch ... Continua a leggere>>

seconda: al Montopoli serve battere il Velinia per festeggiare la promozione in Prima. Gare e arbitri - RIETI - Domani si decide il campionato di seconda categoria. Solamente un punto separa le prime ... Domenica mattina ultima partita per il Santa Susanna terzo in classifica in casa della Gens ... Continua a leggere>>

Città di Poggio Mirteto e Montorio difendono la vetta in trasferta, spareggio in vista. Gare e arbitri - RIETI - Penultima giornata del campionato provinciale di terza categoria. La situazione nel girone reatino resta in bilico con due squadre appaiate al primo posto che lotteranno fino alla fine per un ... Continua a leggere>>