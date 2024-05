Calcio Napoli - ADL | Chi crede che si possano vincere due scudetti di fila è un illuso

Adesso è ufficiale: dopo il ritiro in Trentino, a Dimaro, il Calcio Napoli proseguirà la sua preparazione a Castel di Sangro. Il Calcio Napoli tornerà nuovamente in Abruzzo, a Castel di Sangro, per il ritiro pre-campionato, dal 25 luglio al 10 agosto prossimi. A darne notizia è il sindaco della ... Continua a leggere>>