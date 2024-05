Calcio | Fiorentina Per Sottil frattura scomposta clavicola sinistra

(Di venerdì 3 maggio 2024) Italiano: "Abbiamo perso Riccardo da qui alla fine della stagione". FIRENZE - Brutta tegola per lae il tecnico Vincenzo Italiano. Il club viola ha reso noto che l'esterno offensivo Riccardo, nel corso della partita di ieri sera di Conference Leaue, contro il Bruges, ha riportato "

Brutte notizie per la Fiorentina . I viola infatti, durante i primi minuti della ripresa del match con il Bruges, valido per le semifinali di... Continua a leggere>>

Brutte notizie per la Fiorentina . I viola infatti, durante i primi minuti della ripresa del match con il Bruges, valido per le semifinali di... Continua a leggere>>

L’allenatore della Fiorentina , Vincenzo Italiano , ha parlato della sfida vinta per 3-2 contro il Club Brugge in Conference League Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa della gara contro il Club Brugge , valevole per l’andata delle semifinali di Conference ... Continua a leggere>>

Europa League amarissima: infortunio e stagione finita - Infortunio sottil, il comunicato della fiorentina Questo il comunicato della fiorentina dopo l’infortunio rimediato dal giocatore: “ACF fiorentina comunica che il calciatore Riccardo sottil, nel corso ... Continua a leggere>>

La fiorentina può sognare in extremis - Il vantaggio è una gemma di sottil, che al limite dell'area pesca l'incrocio con un destro a giro sul palo lontano: secondo gol consecutivo per l'esterno della fiorentina dopo la rete al Sassuolo in ... Continua a leggere>>

fiorentina, d’improvviso tutto torna - Ha battuto un altro record, tanto per fare un esempio. Dopo aver preso il 3-1 (che la eliminava dalla Coppa Italia) all’ultimo minuto di recupero in contropiede, con un uomo in meno e con tutta la squ ... Continua a leggere>>