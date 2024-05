Btp Valore - tasso minimo al 3,35% per 3 ann - poi al 3,90%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tassi minimi garantiti al 3,35% dal primo al terzo anno, e al 3,90% dal quarto al sesto anno. E' la serie dei tassi cedolari minimi garantiti per l'emissione speciale del Btp, che avrà luogo da lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Lo comunica il Ministero dell'Economia in una nota. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005594491. Il Btp, spiega il Mef, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori retail), prevede cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito. ...