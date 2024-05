BTP Valore | i rendimenti minimi garantiti dalla nuova emissione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il Tesoro ha annunciato i tassi di rendimentoper la prossimadel BTP, il titolo dedicato esclusivamente alla clientela retail (piccoli risparmiatori) che si terrà la prossima settimana dal 6 al 10 maggio 2024. Un collocamento speciale pensato in particolar modo per coloro che non sono riusciti a partecipare alla precedenteavvenuta a fine febbraio, che ha registrato un boom di ordini pari a 18,32 miliardi di euro. E questo spiega anche il motivo per cui lo strumento proposto presenti sostanzialmente la stessa struttura di quello precedente. I tassidellaIl Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che la serie dei tassi cedolari...