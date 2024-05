Britney Spears portata in ospedale seminuda e scalza - avvolta in una coperta e in stato confusionale | cosa sta succedendo alla popstar

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024)è in piena crisi nervosa. Nella notte tra mercoledì e giovedì è statad’urgenza inmentre erain unae in evidente. La cantante sta alloggiando nell”hotel Chateau Marmont di Los Angeles quando è statavia a causa di una ferita al piede. Si pensa che la ferita sia dovuta ad un litigio avuto con l’attuale fidanzato Paul Soliz, poche ore dopo peròha poun video su Instagram in cui mostrava la caviglia gonfia, incolpando sua mamma e negando tutte le notizie false dei media. Laha smentito la lite con il fidanzato ...