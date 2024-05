Britney Spears in mutande coperta da un cuscino Chiamate l’ambulanza - cosa è successo allo Chateau Marmont?

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’ultimo periodo si è rivelato estremamente stressante per, che ha subito un vero e proprio assedio da parte dei paparazzi la scorsa settimana, culminato con un incidente inaspettato: la popstar ha accidentalmente rotto il parabrezza della sua Mercedes con un tacco. Ma gli eventi ”sfortunati” non sembrano voler dar tregua alla cantante. Ieri...

La cantante era in albergo insieme al compagno Paul Soliz. I soccorritori l'avrebbero portata via in piena crisi di nervi - Ancora problemi per britney spears. La cantante, come riportato dal sito Tmz, sarebbe stata soccorsa da un'ambulanza mentre si trovava in un hotel di Los Angeles. Durante una violenta lite con il ... Continua a leggere>>

Paura per britney spears, avvistata nella notte in stato di shock. Arrivano accuse alla madre: il video - I fan della pop star mondiale britney spears continuano ad essere preoccupati per le sue condizioni fisiche e psicologiche. Sembra infatti che nelle prime luci del giorno sia stata avvistata all'hotel ... Continua a leggere>>

Spettacolo britney spears semi nuda e scalza in strada: «Incastrata da mia madre» - britney spears è stata beccata dai paparazzi di TMZ fuori da un hotel di lusso seminuda e scalza in strada, mentre veniva scortata da alcuni paramedici. Secondo le indiscrezioni la cantante avrebbe ... Continua a leggere>>