Britney Spears e il mistero dell’ambulanza in hotel | la sua versione dei fatti

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 maggio 2024,, ospite del Chateau Marmontdi Los Angeles, è stata vista uscire scalza, con un cuscino in grembo e una corta coperta marrone sulle spalle, accompagnata dall’amico ed ex domestico Paul Richard Soliz.fuori dal MarmontNon è stato ancora appurato oltre ogni ragionevole dubbio il motivo per cui la popstar si trovasse fuori dall’albergo in piena notte; la stampa riporta però come alle 00.42 di quella stessa sera, un’ambulanza fosse stata chiamata sul posto per soccorrere “una cliente di sesso femminile residente nella struttura”. Stando a quanto riferito,si sarebbe dapprima avvicinata al veicolo, per poi voltarsi e tornare indietro. Il mezzo sarebbe poi ripartito, vuoto, ...