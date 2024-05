Brentford-Fulham sabato 04 maggio 2024 ore 16 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 3 maggio 2024)non hanno altro per cui giocare se non l’orgoglio e un premio in denaro leggermente superiore, ma è pur sempre un West London Derby anche se non ha una grande storia nel panorama delle stracittadine della metropoli inglese. La rivalità è stata più feroce durante la discesa delnelle serie inferiori InfoBetting: Scommesse Sportive e