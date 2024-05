Boyfriend blush | perché il trend più virale di Tik Tok ha un legame con due reali ?

E se il nuovo trend beauty di TikTok chiamasse in causa i principi William e Harry ? È quanto accaduto con il boyfriend blush : come si realizza? TikTok lancia continuamente spunti beauty e questa volta strizza l’occhio alla monarchia britannica, perché il recente trend soprannominato boyfriend ... Continua a leggere>>

Si chiama Boyfriend blush ed è la mania beauty diventata virale su TikTik, in cosa consiste? Nello stendere il blush in modo tale da dare l'idea che le guance siano arrossate come quando si è in imbarazzo.Continua a leggere Continua a leggere>>