Borse - lavoro Usa riaccende speranze su taglio Fed Milano -0,3% al palo con le banche

(Di venerdì 3 maggio 2024) Attesa per il giudizio di Fitch sul rating italiano. A Piazza Affari St trova il rimbalzo, Intesa sotto i riflettori dopo i conti. Euro torna sopra 1,07 dollari, petrolio in rialzo. Spread in rialzo a 133 punti