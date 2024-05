Borsa | a Milano +0,4% corre Stm - stasera il giudizio di Fitch

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ladiresta bene intonata a fine mattinata (+0,41%) grazie al sostengo di Stm (+2,1%) che beneficia dei risultati migliori delle attese di Apple, il suo maggior cliente.arriverà ildisul rating dell'Italia che non dovrebbe cambiare l'attualeBBB con outlook stabile. E' poco mosso lo spread (a 131,5 punti) così come i rendimenti, non solo quello del Btp italiano, in vista della tornata di dati sul mercato del lavoro in Usa nel pomeriggio. Sul podio di Piazza Affari si confermano Brunello Cucinelli (+2%) e Tim (+1,8%) mentre i peggiori del listino principale sono Iveco (-1,9%), Terna (-1,3%) e Saipem (-1%). Mps (-0,77%) soffre delle prese di beneficio sulle banche fra le quali oggi Intesa (+0,43%) apre il round delle trimestrali. A Parigi ...

Borse europee in ordine sparso nel finale , con gli indici positivi a New York all'indomani della decisione della Fed di non tagliare i tassi. Londra sale più di tutte (+0,66%), seguita da Madrid (+0,16%), Milano (+0,1%), Francoforte (+0,02%) e Parigi (-0,7%) che invece amplia il calo. Si assesta ... Continua a leggere>>

Ha chiuso fiacca Piazza Affari (Ftse Mib -0,03% a 33.736 punti) la seduta del rientro dopo la pausa del 1 maggio, tra scambi brillanti per oltre 3,21 miliardi di euro di controvalore. In calo a 131,5 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, contro i 131,6 punti, con il rendimento annuo ... Continua a leggere>>

La Borsa di Milano (+0, 25%) ha ridotto i guadagni iniziali in linea con la cautela che prevale sui listini europei in vista dei dati sul lavoro Usa che saranno diffusi nella seconda parte della giornata. Si mette in luce Tim (+2,2%), recupera Cucinelli (+1,47%), sono bene intonate Stm (-1,1%) in ... Continua a leggere>>

borsa: brilla Webuild (+2%), e' pronta a ricostruire ponte Baltimora - Analisti: un'opportunita' per rafforzarsi negli Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - milano, 03 mag - Seduta in rialzo a Piazza Affari per Webuild che incassa il giudizio positivo degli analisti dopo la ... Continua a leggere>>

Borse schermate per furti nei negozi da centinaia di euro - La Polizia di Stato a milano ha arrestato quattro cittadini peruviani di età ... La 18enne invece è stata trovata in possesso di una borsa schermata contenente un paio di occhiali da sole dal valore ... Continua a leggere>>

borsa milano, indici in lieve rialzo, attesa per dati Usa, spunti su Tim, lusso - Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... Continua a leggere>>