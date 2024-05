Bonus animali domestici 2024 - come funziona e come richiederlo | ecco i requisiti necessari

Hai animali in casa? Fai come me, metti la scopa nel sacchetto oppure in una vecchia calza di nylon! Per risparmiare sulla bolletta, molte di noi hanno rispolverato la cara vecchia scopa dallo sgabuzzino. Se prima era relegata al semplice compito di spazzare terrazzi e balconi, ora torna in auge. ... Continua a leggere>>

Bonus animali domestici 2024, come funziona e come richiederlo: i requisiti. E' in arrivo un Bonus dedicato ai proprietari di animali domestici . La legge di Bilancio 2024 introduce per la prima volta un fondo per cani, gatti e altri animali d'affezione , rispondendo così alle richieste di ... Continua a leggere>>