Bonus 100 euro - saranno lordi e non automatici Come fare richiesta

Il Bonus da 100 euro promesso per gennaio ai redditi bassi si concretizzerà in circa 80 euro. E sarà come una «tredicesima del cuneo fiscale». Dopo la bocciatura... Continua a leggere>>

È stato il grande annuncio di Giorgia Meloni alla vigilia del primo maggio. E con il voto favorevole del consiglio dei ministri al decreto, iniziano a emergere i requisiti necessari per richiedere i 100 in più in busta paga a gennaio 2025. Si tratta di una erogazione prevista nell'ambito della ... Continua a leggere>>