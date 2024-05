Bonaccini | Nel Pd serve unità - non escludere le Primarie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024) Bologna, 3 maggio 2024 –non scappa. Il governatore della regione Emilia Romagna lo ribadisce più volte durante un incontro con i sostenitori di Elisabetta di Natale alla candidatura di sindaco di Monzuno. Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefanopartecipa all'evento "L'Europa che vogliamo", terzo appuntamento di Energia Popolare presso palazzo Lombardia a Milano, 10 marzo 2024. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI “Qui che sono tra amici – ha spiegato il presidente – voglio rispondere alle critiche che mi sono arrivate in questi giorni. Al viceministro Galeazzo Bignami dico che candidandomi al parlamento europeo io non fuggo da nessun pericolo. Semmai è la mia avversaria del 2020 che, avendo perso le elezioni regionali, non ha fatto un giorno in regione ma si è rifugiata a Roma. Io sarei comunque scaduto a gennaio del 2025 ...