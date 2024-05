Bomba Day a Viterbo - il Prefetto | Evento compless - ma disagi minimi per la popolazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tutto pronto per ilDay di. Conferenza stampa con la sindaca Chiara Frontini: ecco le misure prese per martedì prossimo. L’intervento della sindaca Chiara Frontini per ilDay di(credits @Chiara Frontini) – Ilcorrieredellacitta.comTutto pronto per ilDay a. L’ordigno bellico ritrovato nella città, sarà fatto deflagrare dagli artificieri nella giornata di martedì 7 maggio 2023. Una situazione che ha spinto le forze dell’ordine locale a operare con minuziosità, proprio per evitare qualsiasi tipo di problema ai residenti. Il sito dov’è avvenuto il ritrovamento dell’ordigno, infatti, sarà fatto evacuare per un raggio di azione di 500 metri.si prepara alDay A dare l’indicazione sullo svolgimento del ...

Il ritrovamento due giorni fa in un cantiere a Viterbo . "Zona in sicurezza e presidiata h24 - dicono dal comune - La bonifica prevista non prima di maggio ".Continua a leggere Continua a leggere>>

Durante le operazioni di bonifica in programma il 7 maggio saranno evacuati dalle loro case circa 30mila cittadini di Viterbo , non solo residenti in periferia ma anche nel centro storico.Continua a leggere Continua a leggere>>

visite sospese a Belcolle, al SerD e alla Cittadella di Viterbo nel giorno della bonifica della Bomba , il 7 maggio. La Asl: "Recatevi in ospedale soltanto in caso di effettiva emergenza".Continua a leggere Continua a leggere>>

bomba day, zero auto nel raggio di 500 metri e zona rossa presidiata - Forze dell’ordine in campo nella zona rossa, nove droni come deterrente antisciacallaggio, manifesti e vademecum per ricordare il da farsi, tutti fuori tra le 6 e le 9. E occhio alle ... Continua a leggere>>

bomba day, 200 manifesti del Comune per fornire indicazioni - Messa a punto la complessa macchina organizzativa in vista del 7 maggio, oggi gazebo in città per distribuire vademecum con tutte le informazioni ... Continua a leggere>>

viterbo – bomba inesplosa, “7 maggio non si potrà parcheggiare entro 500m dalla bomba” - viterbo – Da domani oltre 200 manifesti saranno esposti in ... Allo stesso modo, dalle 6.00 saranno a diposizione i pullman Nell’arco di 500 metri dalla bomba non si potrà parcheggiare auto per ... Continua a leggere>>