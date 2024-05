Bologna | picchia la compagna incinta - braccialetto elettronico per un 31enne

Fine dei domiciliari per il trapper Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, che si è visto recapitare un nuovo ordine di carcerazione dalla terza Corte d’Appello di Milano. Il 20enne, già condannato in primo grado a 4 anni e 10 mesi per una rapina e a 5 anni e 2 mesi per una sparatoria avvenuta ... Continua a leggere>>