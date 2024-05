Boeing - anche il secondo whistleblower è morto | aveva 45 anni Disse | Denunciai problemi di sicurezza e fui licenziato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il 12 marzo era stato John Barnett, ex dipendente dell‘azienda aerospaziale statunitensechedenunciato violazioni degli standard dinei processi di produzione degli aerei di linea della compagnia, era stato trovato senza vita. Ora un altro ex dipendente dellachedenunciato i difetti di produzione del 737 Max, Joshua Dean, dopo una breve malattia come riporta il Guardian. Dean, 45, ex revisore della qualità presso il fornitore di, Spirit AeroSystems,presentato una denuncia alla Federal Aviation Administration (Faa) sostenendo che “la gestione della qualità della linea di produzione del 737 era gravemente e grossolanamente scorretta” presso Spirit. Gli incidenti – Nel 2018 e nel 2019, due aerei 737 ...