BlockDAG amplia i pagamenti in criptovalute come BTC - DOG - SOL e altro in concomitanza con l’elenco di NuggetRush su Uniswap

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ottima notizia per i futuri investitori di! Ora puoi investire e acquistare moneteutilizzando metodi di pagamento diversi,BTC, USDT, ecc. Seguendo le ultime notizie suldisu, le cose sembrano non andare bene poiché il prezzo sta diminuendo. Nel frattempo, la presale diha raccolto $22,2 milioni vendendo 8,3 miliardi di monete, e si prevede un fantastico ROI di 30.000x al lancio.elencato suè recentemente debuttato su, suscitando un notevole interesse nella community dei giocatori. A seguito deldisu, il gioco ha ...

Le notizie sulla cripto valuta THORChain hanno fatto scalpore, con un notevole aumento del 65% del prezzo per il suo token nativo, RUNE, cosa che indica una forte performance di mercato e un burning di token strategici. Allo stesso tempo, il valore di MakerDAO ha registrato un notevole aumento del ... Continua a leggere>>

blockdag amplia i pagamenti in criptovalute come BTC, DOGE, SOL e altro in concomitanza con l’elenco di NuggetRush su Uniswap - Leggi di più sulla presale di blockdag che ha raggiunto i $22,2 milioni, superando l'elenco di NuggetRush su Uniswap, offrendo agli investitori la flessibilità di investire utilizzando varie criptoval ... Continua a leggere>>

La presale di blockdag arriva a $20,6M in tre mesi attraendo gli investitori di Flare mentre i valori di AVAX & BTCWire crollano - Scopri perché gli investitori cripto si stanno rivolgendo a blockdag mentre la sua presale supera i $20,6 milioni, oscurando Flare e AVAX. Esplora i rendimenti potenziali e le caratteristiche innovati ... Continua a leggere>>