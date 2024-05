Bisogna sbrigarsi | il monito del capo di Stato maggiore Masiello per rafforzare l’esercito

163° anniversario dell’Esercito Italiano . Mattarella: “Guerre minano la pace e minacciano ormai direttamente le libertà e la sicurezza della stessa Europa” Il 4 maggio 2024 l’Esercito Italiano celebrerà il 163° anniversario della costituzione, avvenuta nel 1861. Per l’occasione il Presidente ... Continua a leggere>>

Il generale di Corpo d’Armata spiega: «Non siamo in guerra. Siamo in una competizione che definiamo “sotto soglia”», ma «saranno anni di grande crisi, meglio farsi trovare preparati. A oggi l’organico non è sufficiente» Continua a leggere>>