Bimbo di 8 anni travolto da un’auto nel modenese | è gravissimo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 3 maggio 2024) Una tragedia ha colpito la tranquilla comunità di Roccamalatina di Guiglia, sull’Appennino, nella mattinata di oggi, venerdì 3 maggio, quando un bambino di ottoè stato investito da, riportando gravi ferite. L’incidente è avvenuto poco dopo le 6 del mattino in via D’Azeglio, all’altezza del civico 562. Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava attraversando la strada, presumibilmente diretto a scuola, quando è stato investito. Immediatamente dopo l’incidente, è stato lanciato l’allarme e sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, conmedica e un’ambulanza. Inoltre, è stato richiamato l’elisoccorso, che ha trasportato il bambino in condizioni molto gravi all’ospedale Maggiore di Bologna. Le forze dell’ordine, tra cui Carabinieri e polizia stradale, sono giunte sul posto ...