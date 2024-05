Bimba di 5 anni muore dopo malore - aperta un’inchiesta Proclamato il lutto cittadino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dolore e disperazione per la morte di una bambina di appena 5. La tragedia si è consumata nella notte tra il 1° e il 2 maggio nel Casertano e ha letteralmente sconvolto le comunità di Santa Maria Capua Vetere e di Grazzanise, dove la piccola A.S. abitata con i genitori. Proprio la sera della Festa dei lavoratori, la bambina era stata a cena con la mamma ed il papà in un ristorante e poi aveva mangiato un dolce in una pasticceria di Santa Maria Capua Vetere. Rientrata a casa, pocola mezzanotte, il dramma.Leggi anche: Incinta, le diagnosticano una mastite, ma era un cancro terminale: come stanno lei e il suo piccolo. L’assurda storia di una 29enne La morte della bambina Come appena detto, ritornati a casauna serata trascorsa in armonia, la bambina ha accusato uned è andata in arresto ...