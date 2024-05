Billie Eilish torna in Italia - live all’Unipol Arena per il suo tour mondiale

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 3 maggio 2024)indopo 6 annicon un concerto unicodi Bologna Arriva indopo 6 annicon un unico appuntamento domenica 8 giugno 2025di Bologna. La superstar che sta influenzando un’intera generazione, ha da poco annunciato l’uscita del suo attesissimo terzo album in studio intitolato Hit me hard and soft, previsto per il 17 maggio (disponibile qui per il pre-order). Il suo Hit me hard and softarriverà inesclusivamente con la tappa di Bologna, promettendo uno spettacolo immersivo e indimenticabile, grazie anche alla configurazione del palco a 360°....