Biden - la polizia e gli arresti nei campus | perché nessuno grida al regime?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 3 maggio 2024) Per una volta siamo d’accordo con Joe: “Gli americani hanno il diritto di protestare, ma non di provocare il caos”. C’è un filo rosso che lega le irruzioni delle forze dell’ordine alla Columbia University (quella dove okkupano solo a pancia piena), alla Fordham di New York o alla UCLA della California: sia a Los Angeles che nella Grande Mela i sindaci sono democratici, come il presidente degli Stati Uniti. Insomma: non parliamo mica di scudieri di Donald Trump, ma della crème de la crème del progressismo mondiale., allora,urla alo si scandalizza per l’uso diffuso della forza? Sia chiaro: le autorità hanno fatto benissimo a sgomberare iuniversitari occupati illegalmente. E non ne facciamo neanche una questione di pro-Palestina o pro-Israele: l’Università è fatta per ...