Besa all’Eurovision 2024 - chi è la cantante dell’Albania

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tra gli artisti e le artiste che dal 7 all’ 11 maggio si sfideranno sul palco della Malmo Arena nella prossima edizione dell’Eurovision Song Contest c’è anchee performer albanese che ha finalmente coronato il suo sogno di partecipare alla competizione e proverà a portare ai primi posti della classifica la sua nazione d’origine. Scopriamo qualcosa di più su di lei. Chi èKokëdhima, conosciuta e nominata semplicemente come, è unaalbanese nata a Fier, la stessa città di Ermal Meta, il 29 maggio 1986. Figlia di due matematici, lasi è trasferita da bambina a Tirana. Da sempre molto amante della musica,inizia a prendere lezioni di piano e, grazie al sostegno dei suoi insegnanti, intraprende anche la ...

L'Eurovision 2024 sta per partire: tutti i cantanti e i titoli delle canzoni in gara - Angelina Mango rappresenterà l'Italia all' Eurovision Song Contest con La Noia, il brano vincitore del Festival di Sanremo 2024. Quest'anno, il concorso vedrà la partecipazione di 37 paesi. Ecco tutti ... Continua a leggere>>

Ariana Grande: arriva il nuovo Essential Lip Gloss Balm - Amazon Prime Video Amici di Maria De Filippi Disney Channel Disney+ Il Collegio Maggie & Bianca Netflix PLL – The Perfectionists Soy Luna The Originals X Factor Tutti Titan è la canzone con cui la ... Continua a leggere>>