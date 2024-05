Bergamo - torna l’educazione On the Road

L’Atalanta torna in finale di Coppa Italia per la terza volta nell’era Gasperini. Sarà rivincita contro la Juventus, che aveva vinto 2-1 al Mapei Stadium nel 2021. Decisivo il successo contro la Fiorentina per 4-1, maturato in pieno recupero grazie ai gol di Lookman e e Pasalic e che ha ribaltato ... Continua a leggere>>

Sabato 11 maggio torna la quinta edizione “Dona una spesa” - Sabato 11 maggio torna anche a bergamo l’iniziativa “Dona una spesa”, la raccolta alimentare nei punti vendita Conad ... Continua a leggere>>

Pennacchi torna a bergamo con la storia di suo padre - LO SPETTACOLO. “Mio padre – Appunti sulla guerra civile” di e con Andrea Pennacchi è in scena al Teatro Donizetti mercoledì 8 maggio per la sezione Storia, Teatro e Società. Continua a leggere>>

CALAMAI, A Brugge non sarà come a bergamo - Son calciatori che la Fiorentina non ha, ma non ha neanche il Brugge. Per questo mi sento di dire che a Brugge sarà un'altra faccenda". Fiorentina, il CNB di Calamai: "Viola, non sarà come a bergamo: ... Continua a leggere>>