Bergamo - la dimettono per lombalgia ma era un tumore | muore in 3 mesi Denunciati i medici | Con una diagnosi precoce poteva essere curata

(Di venerdì 3 maggio 2024) Da metà dicembre ai primi di gennaio è andata due volte al pronto soccorso di Treviglio, nel Bergamasco, con forti dolori a una gamba. La prima volta viene dimessa dopo una radiografia nella zona rachide-lombo-sacrale, con zero giorni di prognosi e unadi. La seconda il dolore è così forte che la fa piangere, «e lei aveva una soglia altissima, doveva trattarsi di qualcosa di davvero insopportabile», raccontano i figli. Gli infermieri le dicono di prendersi un antidolorifico e la rimandano a casa senza ulteriori accertamenti. Stella Alaimo Franco è morta circa 100 giorni più tardi, il 30 marzo scorso, per unai polmoni con metastasi e scoperto quando ormai c’era poco da fare. Solo grazie alle conoscenze personali di uno dei due figli, la donna si sottopone il 16 gennaio a una risonanza magnetica, che individua ...

La dimettono per lombalgia ma poi muore, era un tumore: scattata la denuncia per l’ospedale - I figli della vittima 61enne denunciano a gran voce Asst bergamo Ovest. Ecco il parere dell'ospedale di Milano ... Continua a leggere>>

